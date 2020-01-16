الشركات المستوردة للنفط: سنسلم كميات اضافية من الغاز لتأمين حاجة السوق

أكد "تجمع الشركات المستوردة للنفط"، في بيان، "أن الشركات المستوردة للغاز تسلم الاسواق يوميا، كميات تعادل 1300 طن من ​الغاز​ السائل، وهي تفوق الكميات المسلمة في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 50% اضافية"، مشيراً الى انها "ستقوم نهار السبت بتسليم كميات اضافية لتأمين حاجة السوق المحلي وتلبية كل طلبات معامل الغاز، وصولا الى تأمين حاجة المستهلك"، لافتاً الى "وجود كميات كافية لتلبية حاجة البلاد من مادة الغاز السائل وان البواخر تصل تباعا ولا داعي للهلع بهذا الخصوص".

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