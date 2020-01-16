قائد القطاع الغربي لليونيفيل جال في مهنية بنت جبيل الفنية الرسمية

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي دييغو فيليبو فولكو مهنية بنت جبيل الفنية الرسمية ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين اليونيفل والسلطات المحلية والمؤسسات التربوية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.
وكان في إستقبال الجنرال فولكو المدير داني سلامة، الطاقم الاداري، مسؤول العمل البلدي في اتحاد بلديات بنت جبيل الحاج حسان الصغير وعدد من ضباط وجنود حفظ السلام الايطاليين .
وأعرب مدير المهنية داني سلامة عن سعادته لاستقبال الجنرال فولكو وطاقمه في الصرح التربوي المهني والجامعي شاكراً الزيارة ومنوهاً "بدور الكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق الأمن و الاستقرار في جنوب لبنان".
بدوره شكر الجنرال فولكو المدير سلامة والطاقم الإداري على حفاوة الاستقبال، مثمناً الجهود التي يبذلونها في سبيل التحصيل العلمي للطلاب معرباً عن إعجابه الكبير بالمهنية وبالأقسام العديدة التي تضمها من حيث المستوى الرفيع للتقنيات والمعدات التي يتدرب عليها الطلاب.
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