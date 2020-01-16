الدفاع المدني: جريحان جراء حادث سير على طريق عام الحوش- صور

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جريحًا إلى "المستشفى اللبناني الإيطالي"، أُصيب جرّاء تعرّضه ل​حادث سير​ على طريق عام الحوش - صور"، لافتةً إلى أنّ "الحادث أدّى أيضًا إلى سقوط جريح آخر تولّت جهات أُخرى نقله إلى المستشفى للمعالجة".

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