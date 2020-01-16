تساءل أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أين وزيرة الداخلية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​، بعد ليل الدموع والبصل في ​بيروت​، ومن يتحمل مسؤولية ما جرى وما سيجري في ​شوارع بيروت​، ويجب على من يديرها أن يقول لها بأن عليها ​تصريف الأعمال​، وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى، و​السلام​ والعافية لشباب لبنان الذين يصنعون وطناً أكبر من وزاراتهم ومن تصريف اعمالهم ومن داخليتهم، مع الحرية للمعتقلين". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان للحسن: من يتحمل مسؤولية ما جرى وما سيجري في شوارع بيروت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.