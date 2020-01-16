حسن مراد: لبنان لا يقوم الا على التعايش بين كل طوائفه

لفت وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​الثورة​ تهدف لبناء وطن أفضل للأجيال، بينما ما نشاهده من افتعال مشاكل طائفية لا يساعد في نجاحها، بل يقتل كل أمل بالتغيير، لذلك يجب نبذ الذين يقومون باعتداءات طائفية من أي فئة كانوا، لأن لبنان لا يقوم الا على التعايش بين كل طوائفه.الفتنة نائمة لعن الله من يوقظها".

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