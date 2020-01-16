القاضي إبراهيم سطر كتابا الى سلامة حول إنفاق هبات من الخارج

سطر النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ كتابا الى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، طلب فيه تزويده بمعلومات عن كيفية إنفاق هبات خارجية وردت الى ​الدولة اللبنانية​ والتي فتحت حسابات خاصة بها في مصرف لبنان. إضغط للمزيد

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