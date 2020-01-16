توجه وزير المهجرين في ​​حكومة​​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطاالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، قائلاً "أنت كنت ​السلطة​ وصافحت كل من هدد الكيان وإن كنت نسيت فضحاياك لا ينسون واعلم أن لولا هذا العهد ما ظهرت الحقائق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطاالله للحريري: صافحت كل من هدد الكيان وإن كنت نسيت فضحاياك لا ينسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.