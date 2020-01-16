"القوات" إستنكرت الاعتداء على الإعلاميين: لتحييد الجسم الإعلامي تمسكا بالحريات العامة

الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" "الاعتداء على الإعلاميين في معرض ممارستهم لمهنتهم في نقل الصورة والوقائع والأحداث وتسليط ​الضوء​ على وجع الناس ومعاناتهم"، متمنية على الجميع "تحييد الجسم الإعلامي تمسكا بالحريات العامة وحرصا على إيصال الصورة والكلمة للناس".

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