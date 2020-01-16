الموسوي: كيف ضربت القوى الأمنية المتظاهرين بالأمس وهذا أمر مستنكر؟

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​​ابراهيم الموسوي​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "وجود مفارقة عجيبة غريبة"، متسائلاً "كيف أن "​القوى الأمنية​ ضربت ​المتظاهرين​ السلميين والإعلاميين بقسوة مفرطة بالأمس وهذا أمر مستنكر"؟.

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