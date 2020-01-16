النيابة المالية تطلب من شقير تزويدها بنسخة عن الترخيص لشركتي الخليوي

استمعت ​النيابة العامة المالية​ الى المحامي ​حسن بزي​، بوكالته عن عدد من مجموعات ​الحراك المدني​، في الإخبار المقدم ضد وزير الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ وشركات "تاتش وزين" و"ألفا" و"أوراسكوم".

وتم تحديد جلسة لمتابعة التحقيق يوم الاثنين المقبل في 20 كانون الثاني الجاري ​الساعة​ 9 صباحا .

وطلبت النيابة العامة المالية من وزير الإتصالات تزويدها بنسخة عن الكتاب الذي رخص بموجبه للشركتين المعنيتين بإدارة ​قطاع الإتصالات​ لمدة ثلاثة أشهر.

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