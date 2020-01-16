"النشرة" تحصل على التشكلية الأولية للحكومة المقبلة

علمت النشرة ان تأليف الحكومة صار شبه منجز، بإنتظار اجراء تعديلات بسيطة. علما ان حزب الله لم يسلّم أسماء وزيريه بعد. وعلى هذا الاساس يتبين ان التوزيع تم على الشكل التالي، مع امكانية حصول تعديلات طفيفة قبل اعلان ولادة الحكومة المرجحة غدا.
رئيس الحكومة: حسان دياب (سني) -وزير المالية: غازي وزني (شيعي) -وزير الداخلية: طلال اللادقي (سني) -وزير الدفاع: ميشال منسى (أرثوذكس) -وزير الخارجية: ناصيف حتي (ماروني) -وزير الإقتصاد: أمال حداد (أرثوذكسية) -وزير الإتصالات: طلال حواط (سني) -وزير الصحة: مقرب من حزب الله (شيعي ومن المرجح ان يكون علي حيدر) -وزير الطاقة: ريمون غجر (أرثوذكس) -وزير الأشغال: لميا يمين الدويهي (مارونية) -وزير الزراعة و الثقافة: سالم درويش (شيعي) -وزير البيئة: منال مسلم (كاثوليك) -وزير السياحة : فرتينيه أهانيان (أرمنية) -وزير العدل: ماري كلود نجم (مارونية) -وزير الشؤون الإجتماعية و المهجرين: رمزي مشرفية (درزي) -وزير التربية و الشباب و الرياضة: طارق مجذوب (سني) -وزير الصناعة: حزب الله (شيعي) -وزير العمل: دميانوس قطار (ماروني) وتبقى وزارة الاعلام التي من المحتمل ضمها الى السياحة(ارمنية) أو لوزراء رئيس الحكومة.
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