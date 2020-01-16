الجيش: إحالة شخص على القضاء المختص لانتمائه إلى عصابة سرقة سيارات وخطف وسطو وترويج مخدرات

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "​مديرية المخابرات​ أحالت على ​القضاء​ المختص، المدعو "ب. ج" لانتمائه إلى عصابة سرقة سيارات وخطف وسطو بقوّة ​السلاح​ وترويج ​المخدرات​ تعمل من داخل ​الأراضي السورية​، ويقوم المذكور بتهريب أسلحة وأشخاص من ​سوريا​ إلى لبنان وبالعكس، كما يقوم بإدخال سيارات مسروقة من لبنان إلى الداخل السوري؛ ويوجد بحقّه ملاحقات قضائيّة عدّة بالجرائم المذكورة".

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