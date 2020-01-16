ضاهر: لن أعطي الثقة للحكومة اذا لم تُمَثّل طائفة الروم الملكيين الكاثوليك بحقيبتين

أعلن النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح أنه "اذا لم تُمَثّل ​طائفة الروم الملكيين الكاثوليك​ بحقيبتين أسوة بالطائفتين الكريميتن الدرزية والارمنية فلن أعطي الثقة للحكومة انطلاقاً من مبدأ عدالة التمثيل لا من منطق طائفي".

من جهة أخرى، لفت ضاهر، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "مجموع الأموال التي خرجت من لبنان للاستيراد وغيره من عام 2010 لغاية 2018 بلغت اكثر من 300 مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي منها فقط 30 مليار لاستيراد الأغذية وعناصر الإنتاج الغذائي أي حوالي 10 بالمئة فقط فتأمين الدولار لهذه المواد واجب وطني لتأمين الأمن القومي الغذائي".