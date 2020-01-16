رياض طبارة: خروج الأميركيين من المنطقة هو أمر صعب جداً

شدّد سفير لبنان السابق في ​واشنطن​ ​رياض طبارة​، على أن "خروج الأميركيين من المنطقة هو أمر صعب جداً، من حيث المبدأ، فالقواعد الاميركية الموجودة في ​الشرق الأوسط​، وخصوصاً تلك التي هي حول ​إيران​ يصعب ازالتها انطلاقاً من أن عدد العناصر العسكرية الموجودة فيها هو كبير بالفعل"، لافتاً الى أنه "حتى ولو خرج الأميركيون من العراق، بسبب الضغط، إلا أن تواجدهم في الكويت مثلاً وقطر، سيظلّ على حاله، ومن هنا، نجد أن إخراج الأميركيين من المنطقة بشكل كامل أو كبير، هو قرار أميركي، ولا تبتّه القوى المحليّة في الدّول الإقليمية، بما فيها إيران".

وفي حديث لوكالة "​اخبار​ اليوم" اوضح طبارة أن "من الأسباب التي تحول دون الإنسحاب الأميركي أيضاً، هي ​الدول العربية​، وخصوصاً الخليجية منها، التي تتّكل على القوّة الأميركية في أرضها لحمايتها، وحماية النّفط والموارد والأنظمة، ولذلك، لن يسمح العرب بانسحاب واشنطن بسهولة، وسيحاربونه"، مشيراً الى أن "​إسرائيل​ أيضاً تصبح في خطر إذا انسحبت ​الولايات المتحدة​ من الشرق الأوسط، ومحصّلة كلّ ذلك، هو أن الإنسحاب صعب جداً مهما قيل عنه، وإذا تمّ يوماً، فسيكون بقرار أميركي فقط".