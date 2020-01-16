اردوغان: لم نرضخ للتنظيمات الإرهابية وسنواصل إحباط الذين ينتظرون بفارغ الصبر تعثّر تركيا

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على أنّ "بلاده تفتتح أبواب عهد جديد للنهضة، عبر تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وحماية حقوقها في الساحة الدولية، لاسيما في البحر الأبيض المتوسط"، مبيّنًا أنّ "مسيرة ​تركيا​ نحو تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023، أزعجت جهات كثيرة، وزادت الهجمات ضدّ بلادنا في هذه الفترة".

وركّز في كلمة له خلال اجتماع في المجمع الرئاسي بالعاصمة ​أنقرة​، لتقييم إجراءات ​الحكومة التركية​ خلال عام 2019، على "أنّنا لم نسمح باندلاع الفوضى في شوارعنا، ولم نرضخ للتنظيمات الإرهابية. لم نترك الساحة للإنقلابيين ولم نرضَ بمحاصرة بلادنا على طول حدودها الجنوبية، وبالاستسلام أمام الهجمات الاقتصادية"، مؤكّدًا "أنّنا سنواصل إحباط أولئك الّذين ينتظرون بفارغ الصبر تعثّر تركيا وسقوطها".

ولفت اردوغان إلى أنّ "الحكومة استكملت 1161 إجراءً من أصل 1451 في الخطة التنفيذيّة الموضوعة لعام 2019"، كاشفًا عن أنّ "​القوات التركية​ تمكّنت من تحييد 1250 "إرهابيًّا" من منظمة "بي كا كا" خلال 2019، وعرقلت العديد من الأنشطة الإرهابية". وأعلن أنّ "حكومته تخطّط لافتتاح القسم الثاني من المرحلة الأولى لمطار إسطنبول في حزيران المقبل".

وأشار إلى "اعتزام تركيا إطلاق القمر الصناعي "توركسات 5 إيه" في الربع الثالث من العام الحالي"، منوّهًا إلى أنّ "عدد المرضى الأجانب الوافدين إلى تركيا عبر السياحة الطبية منذ مطلع 2019 حتّى نهاية تشرين الثاني الماضي، بلغ 470 ألف مريض؛ ونهدف لرفع هذا العدد إلى 1.5 مليون مريض".