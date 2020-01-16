رئيس الوزراء الروسي الجديد: تفاصيل الحكومة العتيدة ستكون خلال أيام

وعد رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستن، أنه "سيقوم بكشف ​تفاصيل​ الأسماء والوزارات في حكومته المقبلة بعد أيام عدة، وذلك بعد موافقة ​مجلس النواب​ الدوما الروسي على تسميته رئيسا للحكومة ​الجديدة​"، موضحاً انه تم التشاور مع كل الكتل البرلمانية، وبمجرد الحديث عن ذلك هو شيء إيجابي وسيتبلور قريبا".

هذا وشغل ميشوستين، سابقا، منصب رئيس دائرة ​الضرائب​ الفيدرالية في ​روسيا​ لمدة عشرة أعوام، ويبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتوراه في ​العلوم​ الاقتصادية.