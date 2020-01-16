وعد رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستن، أنه "سيقوم بكشف تفاصيل الأسماء والوزارات في حكومته المقبلة بعد أيام عدة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الدوما الروسي على تسميته رئيسا للحكومة الجديدة"، موضحاً انه تم التشاور مع كل الكتل البرلمانية، وبمجرد الحديث عن ذلك هو شيء إيجابي وسيتبلور قريبا".
هذا وشغل ميشوستين، سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرة أعوام، ويبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الروسي الجديد: تفاصيل الحكومة العتيدة ستكون خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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