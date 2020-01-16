الطاقة الإسرائيلية: بدأنا مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن تصدير الغاز

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في كلمة القاها بالاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، أن "بلاده بدأت محادثات لتصدير الغاز إلى السلطة الفلسطينية، ويتم اجراء محادثات للمساعدة في تنمية حقل غاز تابع لها".
بدوره أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن "مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا يوقعون على الإعلان المبدئي لتأسيس منظمة إقليمية للغاز، وأن المنظمة ستسمى "منتدى غاز شرق المتوسط" وسيكون مقرها القاهرة".
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