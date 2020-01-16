الطاقة الإسرائيلية: بدأنا مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن تصدير الغاز

أعلن وزير ​الطاقة​ ال​إسرائيل​ي ​يوفال شتاينتز​، في كلمة القاها بالاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، أن "بلاده بدأت محادثات لتصدير ​الغاز​ إلى ​السلطة الفلسطينية​، ويتم اجراء محادثات للمساعدة في تنمية حقل غاز تابع لها".

بدوره أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن "مصر وإسرائيل وقبرص و​اليونان​ و​إيطاليا​ يوقعون على الإعلان المبدئي لتأسيس منظمة إقليمية للغاز، وأن المنظمة ستسمى "منتدى غاز شرق المتوسط" وسيكون مقرها ​القاهرة​".