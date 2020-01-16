تعيين مسلمة واعظة دينية في الجيش الأميركي للمرة الأولى في التاريخ

أعلنت وسائل إعلام أميركية أن المسلمة من أصل هندي صالحة جابين، كُلّفت بشغل منصب واعظة دينية في سلاح الجو الأمريكي، وذلك لأول مرة في تاريخ الجيش الأمريكي.
وقد منح كبير واعظي القوات المسلحة في "اتحاد اللاهوت الكاثوليكي" بشيكاغو، الفتاة رتبة "ملازم ثان"،وهو ما استحسنته الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية ورأت فيه وسائل الإعلام "انتصارا كبيرا للمرأة المسلمة".
وعلقت جابين على تعيينها بالإشارة إلى أن " تفاني أخي ورؤيتي له وهو يتدرج في مهنته العسكرية، دفعني للاهتمام بمهنة الواعظ في القوات المسلحة".
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