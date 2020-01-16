النشرة: سقوط 5 قتلى جراء اطلاق المسلحين القذائف على احياء مدينة حلب بسوريا

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​، عن "سقوط خمسة قتلى ​مدنيين​، واصابت أكثر من 20 آخرين، في حصيلة أولية للقذائف الصاروخية التي أطلقها المسلحون على حيي ​السكري​ والأعظمية في ​مدينة حلب​".

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