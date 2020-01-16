محامي الكاتب الكويتي عبدالله النفيسي:هُدد موكلي بزرع عبوة بسيارته

أعلن محامي المفكر الإسلامي والكاتب الكويتي عبد الله النفيسي، ​عادل عبد الهادي​، "وردني صباح اليوم تحذير بوجود محاولة لاغتيال موكلي د. عبد الله النفيسي عبر زرع ​عبوة ناسفة​ في سيارته". وأشار المحامي بأن موكله "سبق أن تعرض للتهديد، ولكن هذه المرة التهديد يطال حياته مباشرة"، مطالبا "باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياته". وأوضح أنه خاطب الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة موكله في ظل وجود معلومات بوجود محاولة لاغتياله، مشدداً على"أننا نأخذ هذا الموضوع بأقصى جدية ولن نتوانى عن المتابعة الحثيثة لتطورات التحقيق وإجراءات حماية د. عبد الله النفيسي".

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