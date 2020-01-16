الجيش الجزائري ينقذ أوكرانيا قبالة ساحل بجاية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، أنه "في إطار مهامها الإنسانية وإثر تلقيها نداء استغاثة، تمكنت وحدة بحث وإنقاذ تابعة لقواتنا البحرية، من إنقاذ رعية أجنبية من جنسية أوكرانية كان في حالة صحية حرجة على متن قارب تجاري قبالة سواحل بجاية، المدينة التابعة للناحية العسكرية الخامسة، حيث تم إجلاؤه إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج".
وعلى صعيد آخر، أحبط حراس السواحل في مدن وهران وعين تموشنت وعنابة وسكيكدة والقالة، محاولات هجرة 95 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعيين من جنسيات مختلفة بمدن غليزان وتلمسان والنعامة والطارف.
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