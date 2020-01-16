مجلس الدوما الروسي وافق على تكليف ميشوستين برئاسة الحكومة

أيّد ​مجلس الدوما الروسي​ تكليف ​ميخائيل ميشوستين​ ب​رئاسة الحكومة​، بعد حصوله على أصوات 383 نائبًا، مع امتناع 41 نائبًا آخر.

وجاء هذا التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع ​الكتل النيابية​ الأربع صباح اليوم، حيث أجمعت كتلة حزب "​روسيا​ الموحدة" الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبّر حزبا الليبرالي الديمقراطي و"روسيا العادلة" أيضًا عن دعمهما لميشوستين، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنّه يعتزم الامتناع عن التصويت.

وخلال هذه اللقاءات التمهيديّة، أكّد ميشوستين أنّ تنفيذ ما تضمّنته رسالة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ السنويّة إلى الجمعيّة الفدراليّة من خطط وإصلاحات، سيأخذ الأولويّة في عمله، متعهّدًا بالعمل بالتعاون الوثيق مع البرلمان.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، قد قدّم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة استقالة الحكومة بكامل قوامها، فيما أعلن "​الكرملين​" أنّ بوتين رشّح رئيس هيئة الضرائب الفدراليّة الروسيّة ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، على أن يتمّ النظر فيه في مجلس الدوما.