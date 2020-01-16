أردوغان: سنفتتح قنصليات جديدة في العراق ونفعّل القديمة

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن "نية بلاده افتتاح قنصليتين جديدتين في محافظات ​النجف الاشرف​، و​كركوك​ ب​العراق​، وإعادة العمل في القنصليات القديمة الموجودة في محافظات ​البصرة​ و​الموصل​".

هذا وكان وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، قد أكد في وقت سابق، أن ​حكومة​ بلاده "اقتربت من إعادة افتتاح قنصليتها العامة في محافظة البصرة بعد إغلاقها لمدة 5 أعوام"، لافتا إلى أن "أردوغان بصدد زيارة العراق قريباً".