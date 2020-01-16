أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "نية بلاده افتتاح قنصليتين جديدتين في محافظات النجف الاشرف، وكركوك بالعراق، وإعادة العمل في القنصليات القديمة الموجودة في محافظات البصرة والموصل".
هذا وكان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، قد أكد في وقت سابق، أن حكومة بلاده "اقتربت من إعادة افتتاح قنصليتها العامة في محافظة البصرة بعد إغلاقها لمدة 5 أعوام"، لافتا إلى أن "أردوغان بصدد زيارة العراق قريباً".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: سنفتتح قنصليات جديدة في العراق ونفعّل القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.