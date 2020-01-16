اسماء السيد - جوهانسبرغ: أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن عدداً قياسيًا من الناس في دول إفريقيا الجنوبية يبلغ 45 مليونًا بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة جرّاء الجفاف والفيضانات والصعوبات الاقتصادية.
وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لولا كاسترو في بيان إن "أزمة الجوع هذه بلغت نطاقًا لم نشهده من قبل وتشير الأدلة إلى أنها ستزداد سوءاً".
كانت هذه تفاصيل خبر 45 مليون شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة في أفريقيا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.