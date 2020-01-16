45 مليون شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة في أفريقيا الجنوبية









اسماء السيد - جوهانسبرغ: أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن عدداً قياسيًا من الناس في دول إفريقيا الجنوبية يبلغ 45 مليونًا بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة جرّاء الجفاف والفيضانات والصعوبات الاقتصادية.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لولا كاسترو في بيان إن "أزمة الجوع هذه بلغت نطاقًا لم نشهده من قبل وتشير الأدلة إلى أنها ستزداد سوءاً".

