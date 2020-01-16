شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب لـ"وفد مالاوى":تطبيق البرامج والأداء بشكل كامل يحتاج تعديل تشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموزنة بمجلس النواب، إن تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل فى مصر يحتاج إلى تعديل تشريعى، قائلا:"نتمنى تطبيق موازنة البرامج و الأداء بشكل كامل، وهذا سيحتاج إلى تعديلات تشريعة ستتم فى البرلمان المقبل، لأن هذا النوع من الموازنات يمتاز بمكافحة الفساد والحوكمة، لكنه يحتاج إلى بنية تشريعية ملاءمة لها".

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد استقبلت اليوم الخميس، وفد برلمان مالاوى كين كاتسونجا، وحضر من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، والنائبة سيلفيا نبيل، وأكد النائب ياسر عمر وكيل اللجنة انه طبقا للدستور فمصر تطبق الان موازنة " الأبواب و الفصول"، لكن اللجنة بدات منذ عام 2017 خطوات أوليه فى تنفيذ موازنات البرامج و الاداء تمت بالتنسيق و المتابعة مع وزارتى التخطيط و المالية، مع تشجيعهم حتي وصلنا إلي خطوات متقدمة.

من جانبها، قالت سيلفيا نبيل رئيسة لجنة البرامج والأداء: " لقد وصلنا إلى مستوى متقدم من التفاصيل المالية و الفنية فى موازنة البرامج و الاداء، وإلى أقل مستوى إدارى".

وأضافت نبيل: "لدينا 31 وزارة تطبق ذلك من إجمالى 33 وزارة و يتبقى لنا اثنتان لا نستطيع تنفيذ ذلك معهم الآن، واستمنا تصورات 60 جهة حكومية من اجمالى 600 جهة مستهدفة.