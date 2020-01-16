شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات عاجلة بالبرلمان تلاحق وزيرة الصحة بسبب حادث طبيبات المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب حسنى حافظ ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر وباب شرق بالإسكندرية، ببيان عاجل إلي رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف، مطالبا بفتح تحقيق في الواقعة.

النائب حسنى حافظ

وقال حافظ، إن أطباء المنيا كانوا في طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، مستنكرا قيام الوزارة بنقل الأطباء من المنيا للقاهرة للتدريب، مشيرا إلى أنه من الممكن توفير مدرب لهم في المنيا بدلا من سفرهم، خاصة وأن بينهم طبيبات إحدهن فقدت جنينها نتيجة القرارات العشوائية، إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.

وشدد حسنى حافظ، فى بيانه العاجل، على ضرورة فتح تحقيق في الأمر، لمحاسبة كل من تورط في صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب في القاهرة، خاصة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.

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وفى السياق ذاته، تقدمت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ببيان عاجل بشأن الحادث الأليم الذى حدث لطبيبات المنيا أثناء ذهابهم إلى تدريب تابع لوزارة الصحة في القاهرة، وتعنت الوزارة في سفر الطبيبات إلى القاهرة، بدلا من توفير التدريب لهم في محافظتهم وتوفيرها لأتوبيس سيئ لا يصلح للسفر لهذه المسافة الكبيرة.

النائبة إلهام المنشاوى

وطالبت النائبة إلهام المنشاوى، بحضور المسئول المختص باتخاذ القرار في هذا الملف بنفسه حتى يتم حل هذا الأمر.

جدير بالذكر، أن نقابة أطباء المنيا، أعلنت في بيان لها، أنه جارى التواصل مع أعضاء مجلس النواب لتقديم استجواب عاجل فى مجلس النواب، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن الحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب.