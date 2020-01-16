شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشكيل لجنة لفحص الكبارى بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس محمد فرج عامر ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب عن محافظة الإسكندرية، الحكومة بالإسراع فى مراجعة الحالة الإنشائية للكبارى على مستوى الجمهورية للتأكد التام من سلامتها، مع إجراء الصيانة للكبارى التى تحتاج إلى الصيانة بعد الانهيار الجزئى بكوبرى محرم بيك وسط المدنية بمحافظة الإسكندرية، بالاتجاه من كارفور، منطقة الشاطبي، مطالبا بتشكيل لجنة هندسية محايدة لفحص الكبارى بعد الإنهيار الجزئى بكوبري محرم بك بالإسكندرية.

Advertisements

وطالب "عامر" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، بإعلان التفاصيل والملابسات والحقائق الكاملة التى تسببت فى الانهيار الجزئي بكوبري محرم بك بوسط الإسكندرية، مطالبا بمحاسبة المقصرين، وأكد أن عدم إجراء الصيانة الدورية للكبارى فيه خطورة على أرواح المواطنين.

واقترح المهندس محمد فرج عامر، تشكيل لجنة هندسية محايدة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لهذا الغرض، مشيدا بسرعة تحرك محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف لموقع الهبوط الجزئى بكوبري محرم بك، وذلك بعد حدوثه مباشرة بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد القاضي مدير إدارة المرور، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق، وكافة الجهات المعنية، وبمطالبة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، خلال 24 ساعة، نظرا لأهمية الكوبرى والذى يربط بين جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة، فضلا عن عمل التحويلات المرورية اللازمة، إضافة إلى تكليفه للجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في عمل صيانة كاملة للكوبري لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حفاظا على أرواح المواطنين.