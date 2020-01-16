شكرا لقرائتكم خبر عن "زبالة" في مسرح الطور بجنوب سيناء.. والنواب:إهدار مال عام ..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، بضرورة إيجاد مكان بديل للمسرح الصيفى في مدينة الطور، لتقديم خدمات فنية وثقافية لأهالى محافظة جنوب سيناء، بعدما رصد النواب محاصرته بالقمامة، فضلا عن تهالكه.

وانتقد النواب سكرتير محافظة جنوب سيناء بشأن توقف نشاط المسرح منذ عام ٢٠٠٥، مؤكدين أن ذلك يعد إهدارا للمال العام، ولاسيما فى ظل المساحة الكبيرة التى تم إنشاء المسرح عليها، وكذلك تهالك المبنى الخاص بالمسرح وملحقاته، وكذلك المقاعد الخاصة بالمتفرجين .

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وسأل النائب محمد شعبان وكيل اللجنة سكرتير عام محافظة جنوب سيناء اللواء نادر حنفى، عن أسباب توقف النشاط داخل المسرح الصيفى بمدينة الطور وعدم استغلاله فى اقامة انشطة فنية متخصصه، وهو ما ايده النائب أسامة شرشر عضو اللجنة قائلا : "هل من المعقول أن يتم أهمال هذا المكان ليتحول لخرابة؟"، مضيفا "حسب معلوماتى ان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رصد مبلغ ١٥ مليون جنيه لتطويره ولم يحدث شىء على أرض الواقع".



واستطرد قائلا: "هذا المكان كان ينبغى الاهتمام به بالشكل الكافى ،ولاسيما ان إذاعة إسرائيل على بعد اميال قليلة وتقوم ببث سمومها دون أن يكون هناك لأهالى مدينة الثور متنفس ثقافى وفنى".

وأكد النائب جلال عواره عضو اللجنة أن المشاهدات المبدئية لهذا المكان تكشف عن شبهة أهدار مال عام ،خاصة وأن المكان لم يعد مؤهلا بالمرة إلى إعادة تشكيله بعد ان تم هجره مما ادى إلى تعرض ملحقاته للتلف.وقال :مكان مغلق يصل لهذا الحد من الأهمال .،وضرب مثل قائلا:يعنى استاد القاهرة اغلق امام جماهيره ،هل من المناسب بعد عودة الحياه له أن يفاجأ الجماهير بأن كراسى الاستاد اتخلعت من مكانها.