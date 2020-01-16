شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة جنوب سيناء تستجيب لطلب النواب بتوفير مكان بديل لمسرح الطور بعد تهالكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد نادر حنفى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، بتوفير مكان بديل للمسرح الصيفى بمدينة الطور لتقديم خدمات فنية وثقافية لأهالى محافظة جنوب سيناء، وتحديدًا بجوار جامعة الملك سلمان بالمحافظة، وذلك استجابة لتوصية لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب التى تزور المحافظة فى وفد برلماني برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، والذي رصدت تهالكه الشديد.



وارتأى عدد من النواب فى مقدمتهم النائبتين نشوى الديب، وجليلة عثمان ضرورة نقل المسرح الصيفى من مكانه الحالى بمدينة الطور، لمكان جديد يسمح لجميع زائرى محافظة جنوب سيناء بزيارته وحضور العروض الفنية به، فيما حرصت النائبتين ياسمين أبو طالب، وثناء برغش عضوا اللجنة على التجول داخل الغرف المهجورة بالمسرح الصيفى للوقوف على حالة التردى التى انتهى إليها المسرح .

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فيما أكد الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، أنه منذ أيام تم اسناد أمر تطوير المسرح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقال:"خلال أيام معدودة سنخطر بالمقايسات لنبدأ العمل فورا لإعادة إحيائه من جديد" .

وعقب اللواء نادر حنفى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء: "المسرح الصيفى تم إغلاقه لأسباب أمنية منذ عام 2011 نهائيا وأعيد افتتاحه منذ فترة وجيزة بعد هدوء الأمور، وعليه حضرت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستبيان الموقف تمهيدا لإعادة تشغيله بعد عودته لصورته الطبيعية .

وطالبت النائبة نشوى الديب عضو اللجنة بضرورة البحث عن مكان بديل لتدشين هذا الصرح الثقافى لأهالى مدينة الطور ،وأن يتم انشاء المسرح الصيفى بشكل يستوعبأهالى مدينة الطور والزائرين لمحافظة جنوب سيناء ،مع تقديم عروض ترفيهية ،وكذلك انشاء جراج ومطاعم وأماكن ترفيهية للأطفال،وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الثقافة.