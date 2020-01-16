شكرا لقرائتكم خبر عن مراد أمينا للإعلام بحزب مستقبل وطن بالأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حزب مستقبل وطن، أمانة الأميرية بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور ياسر مهران الأمين العام للأمانة، تعيين أحمد مراد، الكاتب الصحفى بجريدة الجمهورية أمينا للإعلام .

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وأوضح مراد أن الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد، وتوجيهات الأمانة المركزية للإعلام، وعمرو عبد المجيد أمين الإعلام بالقاهرة، يسعى لخدمة المواطنين ومساعدتهم فى توصيل طلباتهم وشكواهم للمسئولين والعمل على حلها فى أسرع وقت.

وأضاف أحمد مراد، الأمين العام لأمانة الإعلام بأمانة الأميرية بحزب مستقبل وطن، أن الفترة المقبلة تعتمد على التفاعل الجماهيرى على الأرض وأن يكون الإعلام لجميع المواطنين بالمحافظة لكل نشاطات الحزب، لافتا إلى أن هناك مجموعة من القرارات الهامة التى تخدم المواطن البسيط وتساهم بشكل كبير فى تخفيف أعباء الحياة اليومية على محدودى الدخل .