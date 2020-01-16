شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل مورجان: ترامب يؤمن بأهمية حل أزمة سد النهضة لحساسية تداعياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، رئيس مؤسسة النبص الأمريكى، أن مفاوضات سد النهضة التى جرت هذا الأسبوع فى واشنطن، شهدت تطورا كبيرا، خاصة بعد التدخل المباشر من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي يؤمن بأهمية حل الازمة، وفى نفس الوقت يدرك حساسية تداعيات هذه الأزمة علي الجانب المصري حال فشل هذه المفاوضات.

وأشاد مورجان بالتحرك التدريجي والثابت من جانب الإدارة المصرية تجاه حل المشكلة بجميع الأساليب السلمية والقنوات الشرعية، كما أشاد بدور الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول لهذه المرحلة الإيجابية والجادة من المفاوضات، للوصول إلى اتفاق عادل لجميع الأطراف من ناحية ويحفظ حقوق الجانبين المصري والسوداني في حصتهم من مياه النيل، كما يكفل لأثيوبيا الفرصة لإنجاز المشروع بشكل عادل وغير مدمر للدول المشاركة في النيل الأزرق.

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وأشار مورجان إلى أن استمراريه وجود الجانب الأمريكي هام للغاية، خاصه بعد التطور الأخير في المفاوضات والتي ارادت إثيوبيا التملص منها قبل يوم من انتهاءها بالإعلان عن لجوؤها إلى جنوب أفريقيا للتوسط في المفاوضات، مما كان سيعطل المفاوضات بشكل كبير ويؤدي إلي الوصول لطريق مسدود، ومن ثم وضع مصر أمام الأمر الواقع بعد البدء في مليء السد تمامًا كما حدث في بنائه واستغلال مرحلة الفوضى التي مرت بها البلاد إبان ثوره 25 يناير 2011.

وشدد مورجان على أهمية التفاوض في اصغر التفاصيل في آليه التشغيل والأهم هو الاتفاق علي الوسيط الدولي "الان" وليس "لاحقا" حال مخالفة إثيوبيا لبنود الاتفاق.