شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اجتماع مديرى الشركة المصرية للمطارات لمتابعة التطوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، اليوم الخميس، اجتماع مديرى المطارات الدورى وذلك لتحديد أولويات المرحلة القادمة، ومتابعة خطة تطوير المطارات المصرية.

ووضع رئيس الشركة المصرية للمطارات، رضاء الراكب وتلبية احتياجاته كأولوية أولى والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات لتلبية متطلباته وتجاوز توقعاته، مؤكداً أن الهدف هو الوصول للعالمية وتميز المطارات المصرية يأتى فى كيفية التعامل مع الراكب، كما أوصى مديرى المطارات بالتعامل العادل مع العاملين والمساواة بينهم، فهم القوى البشرية التى نعتمد عليها كأساس للتطوير مع التأكيد على ضرورة تدريبهم فهم قادة الغد ومستقبل المطارات مع ترسيخ مفهوم حب العمل .

وأوضح رئيس المطارات تأييده لقرارات مديري المطارات وانتقل محجوب إلى الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات لتطبيق خطة التطوير وعرضها على رؤساء القطاعات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة ، وتذليل كافة العقبات ووضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من أعمال التطوير ،وكذلك متابعة خطوات التنفيذ والاحتياجات المطروحة من قبل جميع مديرى المطارات والقطاعات المختلفة بالشركة، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بالإهتمام بتطوير المطارات وبنيتها التحتية .

وقدم رئيس الشركة المصرية للمطارات خلال الاجتماع عرض المقترحات والملاحظات التى واجهت كل من مطار بورسعيد ،سفنكس، اكتوبر،العاصمة، طابا، سانت كاترين، طور سيناء، سوهاج، أسوان ومطار برج العرب، ومن المخطط أن ينعقد هذا الإجتماع دوريا لتعزيز سبل التعاون ولزيادة التواصل بين المطارات ومختلف قطاعات الشركة ، للوقوف على كافة الملاحظات الواقعية بالمطارات وصولًا للحلول المثالية .

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