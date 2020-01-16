شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للحكومة بشأن مراعاة كبار السن وذوى الإعاقة فى توسعات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، بشأن عدم مراعاة توسعات شارع رمسيس لظروف كبار السن وذوي الإعاقة بما سبب العديد من الحوادث، مطالبة بتوفير الإجراءات اللازمة لتيسير حركة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وإزالة أى عراقيل أمامهم فى الطرق.

وقالت النائبة منى منير، في بيان لها اليوم، إن المادة 27 من قانون ذوي الإعاقة نصت على التزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بضمان لذوي الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة والمبانى التعليمية والتجارية ودور العرض والقاعات والمطاعم والكافيتيريات والمستشفيات والمبانى العلاجية والطرق والأرصفة والكبارى والأنفاق، كما نصت المادة 28، على التزام الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة.

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وأكدت "منير"، أنه رغم ذلك، فإن عملية التوسعات التي تمت في شارع رمسيس، تمت بدون دراسة، بما سبب العديد من الحوادث بالشارع ووصل الأمر إلى فقدان أرواح.

وأشارت النائبة منى منير، إلى أن عملية التوسعات لم تراع أهمية تنفيذ أنفاق وكباري مشاه بدون سلالم مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، وصعود الكراسي المتحركة، رغم تكلفتها البسيطة، بما يتطلب معه ضرورة إعادة النظر في تصميمات التوسعات ومراعاة كبار السن وذوي الإعاقة ذلك".

وتابعت النائبة منى منير: "منذ أيام لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، بسبب حادث تصادم بين 5 سيارات بميدان رمسيس، وانتقلت أوناش المرور للمكان لرفع حطام الحادث"، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الفئات.