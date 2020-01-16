شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بإنقاذ 120 أسرة من الحبس بـ"حلفاية قنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، والبرلمانى عن دائرة نجح حمادى بمحافظة قنا، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية، بشأن تضرر المواطنين من رفع القيمة التقديرية للضريبة العقارية لـ 120 منزلا يضم 1000 فرد بقرية الحلفاية قبلى التابعة لمركز نجح حمادى بمحافظة قنا، تقطن تلك الأسر هذه المنازل منذ مائة عام وظروفهم المعيشية صعبة جدا، والمبانى المقيمين بها مشيدة بالطوب الأخضر ومسقوفة بالأخشاب.

وقال "خلف الله"، إن تلك الأسر كانت تدفع على المتر ضريبة عقارية جنيها واحدا، إلا أنهم فوجئوا برفعها هذا العام إلى 12 جنيها، وتم الحجز عليهم ورفع قضايا ضدهم، مما يعرضهم للحبس.

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وأشار النائب خالد خلف الله، إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية والحكومة بشأن إرساء حياة كريمة للفقراء، وخاصة فقراء الصعيد، وأن الأولى بالرعاية فى إطار خطة الدولة، أن تنقذ تلك الأسر من خطر الحبس، وأن يتم تخفيض قيمة الضريبة رحمة بهم.

ولفت نائب دائرة نجع حمادى، إلى أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تبذل جهودا كبيرة لدعم الصعيد الذى كان مهمشا طوال العقود السابقة، ولابد أن تعمل الحكومة على مواجهة الفقر الذى تعانى منه أغلب قرى الصعيد، وأن يتم مراعاة غير القادرين والبسطاء ومحدودى الدخل، مؤكدا أن الصعيد يحتاج إلى خطة تنموية شاملة بإقامة مشروعات تنموية واستثمارية تفتح المجال لخلق فرص عمل عديدة للشباب والحد من معدلات البطالة، مشددا على ضرورة أن تكون لدى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة سرعة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم وتنمية الصعيد وحل مشكلاته، وتوفير حياة كريمة لأبنائه.