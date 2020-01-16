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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
التقى الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء بأعضاء فرع المنظمة بالصومال، الذين يتلقون دورتهم التدريبية بأكاديمية الأزهر الشريف لمدة شهر، برئاسة الشيخ خضر جوليد.
وقال القوصى للوفد: "إن مجيئكم لبلدكم الثاني مصر وفي رحاب الأزهر فرصة عظيمة لتجديد تحصيلكم للعلم الأزهري الأشعري المعتدل، الذي تربيتم عليه، وأنصحكم بالتمسك التام بهذا المنهج الذي يقترب بالعقول من الفهم الصوفي الروحي المعتدل لينفذ بالنفوس والأرواح إلى الإسلام الحنيف دون غلظة أو تطرف، فهو ينهاض ويكافح الجماعات التي تميل للتفاسير الحرفية للنصوص فتنتج الإرهاب والتخريب وتُسرع بإطلاق كلمات التكفير، فأنتم بمثابة الرسل والدعاة، تحملون رسالة الأزهر لبلادكم، لمحو أفكار التطرف والغلو".
من جانبهم قدم الوفد، شكره وتقديره للأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، معربين عن سعادتهم باشتراكهم في الدورة، متمنين استمرار التواصل الدائم.
وثمن الوفد دور المنظمة في إتاحة وخلق جسور للتواصل بإنشاء فروع لها بدول العالم وخاصة الصومال الذي يتعطش مسلميها لتواجد الأزهر بعلومه ومعاهده وأساتذته وخريجيه، لنشر فكره المعتدل الذي يدعو للمحبة والسلام، وترسيخ قيم الوسطية ونبذ التطرف والعنف في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس خريجي الأزهر لوفد أئمة صومالي: تمسكوا بالمنهج الأشعري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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