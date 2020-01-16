قرارات عاجلة من محافظ الإسكندرية بخصوص الامتحانات بعد حادث محرم بك

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارات عاجلة لمديرية التربية والتعليم لحل مشكلة تأخر بعض طلاب الشهادة الإعدادية، والصفين الأول والثاني الثانوي عن موعد الامتحان اليوم الخميس، بسبب حادث كوبري محرم بك.

ووجه المحافظ بقبول اعتذار طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يستطيعوا دخول الامتحان، والسماح لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني تكميلي بـ"درجة فعلية".

Advertisements

وحول موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قال الشريف، إنه جرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كونها المسئولة عن امتحانات الصفوف الثانوية، لاحتساب الترم الثاني لهم تكميلي درجة فعلية.

وشدد المحافظ على ضرورة تجنب حدوث أي ضرر للطلاب بسبب حادث كوبري محرم بك، مشيرًا إلى أنه وجه بإصلاح الهبوط خلال 24 ساعة.

ووقع هبوطًا مفاجئًا وانهيار بلاطة خرسانية، صباح اليوم، أعلى كوبري محرم بك وسط الإسكندرية، في اتجاه الكورنيش، ما أدى لشلل مروري وإغلاق الكوبري جزئيًا أمام حركة المرور والمواصلات.