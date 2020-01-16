بوتين يعين ميدفيديف نائبًا لرئيس الأمن القومي الروسي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسومًا بتعيين دميتري مدفيديف، رئيس الحكومة الروسية السابق، نائبًا لرئيس مجلس الأمن القومي الروسي.
يُذكر أن مجلس الأمن القومي الروسي يترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، وكان الرئيس الروسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن التعديلات الدستورية بحاجة إلىعمل جاد ودراسة شاملة.
وقال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء مجموعة العمل لتطوير مقترحات التعديلات الدستورية، : "إن هذا العمل يتطلب أعلى درجة من الاحتراف القانوني والوضوح والدقة في جوهر كل كلمة وكل حرف وربما حتى كل فاصلة".
وأضاف : "نحن بحاجة إلى الحفاظ على الانسجام في دستورنا ووحدة نسيجه القانوني انطلاقًا من حقيقة أن الدستور هو وثيقة عمل مباشرة، وجميع الابتكارات مدعوة لتطوير وتعزيز إمكاناتها".
وأشار بوتين إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان مواصلة تطوير روسيا كدولة قانون وكدولة اجتماعية وزيادة كفاءة المؤسسات وتعزيز دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأقاليم في تطوير أهم القرارات وفي تنمية الدولة.
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