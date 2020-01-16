تعرف على الأميرة هيفاء آل مقرن مندوب السعودية باليونسكو

وافق الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين على تعيين الأميرة هيفاء آل مقرن مندوب المملكة العربية العربية السعودية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

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وتوجهت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، بالشكر للعاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بسبب موافقته على إيفادها مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة اليونسكو، وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" أتقدم بخالص شكري وامتناني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن

سلمان - حفظهما الله - على إيفادي مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو".

وتابعت في تغريدة أخرى موجهة شكرها لوزير الثقافة قائلة :"كما أتقدم بخالص الشكر لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على ثقته الغالية، وأتقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري على دعمه الدائم".

ابرز محطات الأميرة هيفاء المهنية

. حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد عام 2000 من جامعة المللك سعود، كما حصلت على ماجستير العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات

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الشرقية والأفريقية "SOAS" التابع لجامعة لندن.

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. بدأت مسيرتها المهنية في العمل الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود.

. عملت هيفاء آل مقرن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، كمسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016.

. لها خبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها والعمل الدولي.

. تولت منصب مسئول مشاريع ومسئول وطني، بين عامي 2009 و2016، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP".

. شغلت منصب رئيسة لقطاع أهداف التنمية المستدامة "SDGs" بوزارة الاقتصاد والتخطيط ووكيلًا مساعدًا مكلفًا لشئون مجموعة العشرين.

. تولت وكيل مساعد لشئون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط.

. تحمل هيفاء آل مقرن عدة عضويات في لجان ومجالس دولية وإقليمية ومحلية.

. كانت من ضمن المتحدثين الرسميين في منتدى التخطيط الحضري الثاني لعام 2018.