مباحثات سعودية فرنسية بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ،اليوم الخميس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين. أوجه التعاون بين البلدين. ذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جدير بالذكر أن العلاقات الفرنسية السعودية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث إنها لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل التعاون العلمي والاقتصادي، والصحي، والثقافي، بجانب أن الشراكة السعودية الفرنسية تاريخية.

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