مباحثات جزائرية إيطالية بشأن النزاع في ليبيا

أجرى عبدالعزيز جراد، الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الخميس، محادثات بقصر الحكومة، بالجزائر العاصمة، مع نظيره الإيطالي جوسيبي كونتي، الذي بدأ في وقت سابق اليوم زيارة عمل إلى الجزائر.

من المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رئيس الوزراء الإيطالي في وقت لاحق اليوم وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد

ذكر أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا وتقديم حل دائم لها، ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية وكذلك حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأشار البيان إلى أن الدبلوماسية الجزائرية

تولي اهتماما خاصا للمسألة الليبية إذ تبذل منذ أسابيع عديدة جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق الحوار ما بين الليبيين وكذا مبادرة السلام للأمم المتحدة، وقد ساهمت هذه الجهود في وقف إطلاق النار.وأشار البيان إلى أن الزيارة ستشكل فرصة لمسئولي البلدين لدراسة الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية المقبلة، خصوصًا الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى المرتقب انعقادها خلال النصف الأول من العام الجاري بالجزائر العاصمة.