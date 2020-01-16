الهند تطالب الصين بعدم إثارة قضية "كشمير" بمجلس الأمن

طالبت الهند، الصين بعدم إثارة قضية النزاع على إقليم كشمير داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن الأمر هو قضية ثنائية بين الهند وباكستان.
قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية بالهند رافيش كومار - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس: "إنه يجب على الصين مراعاة التوافق الدوليبشأن قضية كشمير وأن تتجنب إثارة الأمر داخل الأمم المتحدة، موضحًا أنه تم التحدث بهذا الشأن سابقا مع الصين.
أمس من المزيد من التصعيد بشأن إقليم كشمير، وأعرب عن أمله في أن تسهم الجلسة التي دعت إليها بلاده في توصل البلدين إلى حل من خلال الحوار.
ودعت معظم الدول أعضاء المجلس، الهند وباكستان على تهدئة الصراع وحل الأمر بينهما، إلا أن مندوب الصين بالأمم المتحدة حذر
يٌشار إلى أن التوترات تصاعدت بشكل كبير بين الهند وباكستان بشأن "كشمير" بعدما أعلنت الهند في أغسطس الماضي إلغاء الحالة الخاصة للجانب الهندي من الإقليم المتنازع عليه بين البلدين وما أعقبه من إجراءات أمنية مشددة.
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