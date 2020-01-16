بوتين يعين ميشوستين رئيسا للوزراء في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما لتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء.

وعين ميشوستين - الذي يكاد يكون غير معروف من قبل العامة- بعد فترة وجيزة من حصوله على موافقة البرلمان لشغل المنصب.

وركز ميشوستين، الذي ترأس دائرة الضرائب لعقد من الزمن، على تحسين اقتصاد روسيا، وذلك خلال مداولات في البرلمان حول ترشيحه للمنصب بثها التليفزيون.

وقال رئيس الوزراء الجديد، أمام مجلس النواب، أنه لابد من تخصيص الـ4 تريليون روبية اللازمة لتنفيذ خطط بوتين للرعاية والإعانات الاجتماعية الأخرى خلال الأربعة أعوام المقبلة.

وأوضح أن "الموارد متاحة تماما". وأضاف ميشوستين أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وقال ميشوستين، في تعليقات نقلها الإعلام الرسمي قبل الجلسة البرلمانية، إن الأولوية الأولى لديه سوف تكون إزالة العقبات أمام الاقتصاد في الدولة.

يأتي تعيين ميشوستين في إطار تغييرات للنظام السياسي أعلنها بوتين، أمس الأربعاء، وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وحكومته.وجاء ترشيح وقال ميدفيديف، وهو حليف مقرب لبوتين، إنه استقال لإتاحة إجراء إصلاحات في رئاسة الوزراء بعد أن أعلن الرئيس عن خطة لزيادة صلاحيات رئاسة الوزراء من خلال تعديل دستوري.

ومن بين التعديلات التي قال بوتين إنه يريد إدخالها، منح الدوما (البرلمان الروسي) صلاحية الموافقة على تعيين رئيس الوزراء.

وعين بوتين رئيس الوزراء المستقيل ديمتري ميدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن وهو منصب مستحدث، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.