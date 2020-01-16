مقتل 5 من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، إن خمسة من عناصر طالبان قتلوا في غارات جوية على مخابئ تابعة لجماعة طالبان في إقليمي «نيمروز» و«فرح»، بحسب ما جاء في تقرير إخباري اليوم الخميس.
ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، اليوم الخميس، عن بيان لوزارة الدفاع، إن غارة جوية شنتها القوات الأفغانية على مخبأ تابع لطالبان في منطقة خاسرو بإقليم نيمروز مساء، أمس الأربعاء، أسفرت عن مقتل ثلاثة على الأقل من عناصر طالبان.
وأضاف البيان أنه في غارة جوية أخرى في منطقة بوشترو بإقليم فرح، لقي اثنان من عناصر طالبان حتفهما، وتم تدمير مخبأ للأسلحة.
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