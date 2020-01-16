كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة أمريكية: سجن شخصين بتهمة التجسس لحساب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة أمريكية، اليوم الخميس، بسجن أحمد رضا محمدي دوستدار (39 عاما)، وهو يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، لمدة 38 شهرا، وماجد غرباني (60 عاما)، وهو إيراني مقيم في كاليفورنيا، لمدة 30 شهرا، بتهمة التجسس لحساب الحكومة الإيرانية.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية، إلي أن "دوستدار" سيقضي 36 شهرا من الإفراج المشروط إلى جانب دفع غرامة بقيمة 14 ألفا و153 دولارا، بينما سيقضي "غرباني" 36 شهرا من الإفراج المشروط، حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وخلص تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن الرجلين كانا يتجسسان على مواطنين أمريكيين ينتمون إلى جماعة مجاهدي خلق، وهي جماعة تدافع عن الإطاحة بالحكومة الإيرانية.