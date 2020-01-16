كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يواصل تحديه للمجتمع الدولي: ستبدأ التنقيب في شرق البحر المتوسط العام الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، اليوم الخميس، قبيل أيام من مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، التي أكد مجلس النواب الليبي بأنه سيكون له الكلمة الفاصلة في إنهاء الأزمة، أن بلاده ستبدأ بإرسال قوات إلى ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وأضاف الإمبراطور العثماني، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا، فمن المقرر أن يجتمع "أردوغان" مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد المقبل، لبحث الأزمة الليبية.

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وواصل أردوغان تحديه للمجتمع الدولي، معلنا أن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي؛ تماشيا مع اتفاق أبرمته مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، والذي لم يحصل علي موافقة البرلمان الليبي المنتخب.

وكان أردوغان أعلن في الخامس من يناير أيضاً، أن قوات تركية بدأت أيضا بالتوجه تدريجيا إلى ليبيا، فيما أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس الأربعاء، أن بلاده أرسلت فريقاً للتدريب والتعاون وهو يعمل الآن في ليبيا.

يأتي هذا في وقت يثير التدخل التركي في ليبيا حفيظة العديد من الأطراف الليبية وعلى رأسها قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، الذي أشار قبل أيام إلى رفضه لأن تكون تركيا وسيطا في ملف بلاده.