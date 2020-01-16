كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجددًا.. الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالالتزام بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الخميس، إيران بالتوقف عن "التراجعات" المعلن عنها مؤخرًا، في محاولة لحض طهران على الالتزام بالاتفاق النووي.

وقال جوزيف بوريل، خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيودلهي: "الاتحاد الأوروبي ما زال ثابتاً بشأن حرصه على الحفاظ على الاتفاق الذي يكتسي أهمية أكبر من أي من أي وقت مضى، نظراً للتصعيد الخطير في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".

ووفقًا للتلفزيون الإيرايني، قال الرئيس حسن روحاني، إن بلاده تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

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وأضاف: "نخصب يورانيوم أكثر من قبل التوصل للاتفاق. الضغط زاد على إيران، لكننا نواصل التقدم"، حسبما نقلت "رويترز".

وتقلص طهران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018، وإعادتها فرض عقوبات تكبّل اقتصاد إيران.

ورفض الرئيس الإيراني، الأربعاء، فكرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستبدال الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بآخر تدعمه الولايات المتحدة.