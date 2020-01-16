محكمة الاستئناف تخفض الحكم في حق تلميذ العيون إلى 8 أشهر بدل 4 سنوات

خفضت محكمة الاستئناف في مدينة العيون، اليوم الخميس، الحكم بالحبس على التلميذ حمزة السباعي، المعروف بـ“رابور المرسى” ، إلى 4 أشهر.

وارتأت هيأة المحكمة، في مرحلة الاستئناف، أن تخفض الحكم الابتدائي إلى 8 أشهر، بدل 4 سنوات، بعد متابعته بتهمة إهانة مؤسسة دستورية في أغنيته.

وخلق الحكم الجديد في قضية رابور المرسى، أجواء الفرح وسط أهله، وأصدقائه، ومن تضامنوا معه في مواقع التواصل، كما فوجئ به هو، أيضا، وسط المحكمة، لحظة النطق به.

وكنت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، قضت، بالحبس النافذ 4 سنوات في حق المتابع، وهو تلميذ يدرس في سلك البكالوريا، بعد أن أصدر أغنية راب ونشرها بموقع «اليوتيوب» ينتقد فيها المسؤولين، ما فجر حالة الغضب على الأحكام القضائية التي تستهدف حرية التعبير.

التلميذ، البالغ من العمر 17 سنة، كان أصدر أغنية راب تحمل عنوان «فهمنا»، تنتقد الوضع بالبلاد، وبثها على قناته في «اليوتيوب» في أكتوبر المنصرم، قبل أن يُعتقل من لدن السلطات الأمنية، بمدينة المرسى جنوب مدينة العيون، ويجري التحقيق معه، ويقدم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، حيث حوكم وصدر في حقه حكم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وأودع سجن «لكحل» بالمدينة، قبل أن يتم تخفيض الحكم.