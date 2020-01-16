حماقي يكشف “مشروعا مغربيا”.. ويرحب بالعمل مع 3 أسماء مغربية

كشف الفنان المصري، محمد حماقي، أثناء وجوده في المغرب، أنه يعمل على مشروع فني مغربي، عبارة عن أغنية باللهجة الدارجة، غير أنه لن يحسم في أمر إصدارها حتى يسمع صوته مع كلمات الأغنية.

وقال حماقي في لقاء صحفي، عقده في الدار البيضاء، على هامش تكريمه من طرف تظاهرة “كازا آرت”، إن هناك مشروع أغنية مغربية، لكن سيحسم فيه عند سماع صوته مع كلمات الأغنية، ليرى إن كانت مناسبة، ويستطيع أداءها بإحساس.

وكانت الفنانة سلمى رشيد قد عبرت عن رغبتها في الغناء رفقة حماقي، وأكد الأخير استعداده لذلك، إضافة إلى أنه يرغب، أيضا، أن يغني إلى جانب المغنية جنات، والديفا سميرة سعيد.

وحل حماقي في المغرب، أول أمس الثلاثاء، وأحيى حفل تكريمه كأفضل فنان عربي للسنة الماضية، ليلة أمس الأربعاء.