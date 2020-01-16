وفاة هرم من أهرام السينما العربية.. ماجدة الصبيحي في ذمة الله

توفيت اليوم الخميس، الممثلة المصرية والنجمة العربية ماجدة الصبيحي، عن عمر يناهز 89 سنة، بعد معاناة مرضية مع أعراض التقدم في السن.

واختفت ماجدة قبل سنوات عن الساحة الفنية، وآخر أعمالها كان فيلم “ونسيت أنني امراة”.

وولدت الفنانة الكبيرة الراحلة في منطقة طنطا بمصر، وحصلت على شهادة عالية في اللغة الفرنسية، وكان أبوها موظفا في وقد بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة، دون علم أهلها مغيرة اسمها إلى ماجدة، حيث كانت اسمها “عفاف علي كامل الصباحي”.