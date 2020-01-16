مداهمات واعتقالات في الفريديس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت الشرطة ووحدة "حرس الحدود" وعدد من موظفي قسم المرور وهيئات أخرى مثل سلطة الضرائب، ومؤسسة التأمين، وشركة الكهرباء، ووزارة الصحة، ومركز جباية الغرامات، عدة محلات تجارية في قرية الفريديس، واعتقلت عدد من أصحاب المحال التجارية، أمس الأربعاء.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإنه "تم تطبيق قانون السير بشكل مكثف، وقام أفراد القوة بتفتيش 8 أماكن، وخلال فحص 3 محلات تجارية تبين أنها أديرت بشكل منافٍ لقانون المال النقدي، واتضح وفق الشبهات أن أصحاب المحلات يخفون المدخولات بقيمة أكثر من 10,000 شيقل بهدف التهرب من دفع الضرائب. تم استدعاء 6 من أصحاب المحلات للمثول أمام ضريبة الدخل".

وأضافت أنه "خلال تفتيش أجري في أحد المحلات التجارية تم ضبط مدير المحل وهو يعمل في الوقت الذي ادعى في التأمين الوطني أنه يعاني من إعاقة بنسبة 100%، تم استدعاؤه للمثول أمام النائب العام للتامين الوطني. وخلال فحص متجر للمواد الغذائية تبين أن اللحوم المتواجدة في المكان غير صالحة للأكل وتم استدعاء صاحب المتجر للمثول أمام وزارة الصحة".